Katil İsrail AHaber'i hedef aldı! Soykırımcılara 'hakikat' dersi: Son nefesimize kadar sürecek!
Katil İsrail başta Filistin ve Gazze olmak üzere Orta Doğu'da katliam üstüne katliam gerçekleştirirken, algı operasyonlarıyla da bu zalimliği örtbas çabasına girişti. AHaber ise uluslararası çapta yaptığı yayınlarla Filistin halkının haklılığının en net şekilde duyulması için büyük bir mücadele gösterdi. AHaber'in dünyada ses getiren yayınları katil devleti rahatsız etti. İsrail resmi savunma hesabı sosyal paylaşım sitesi X üzerinden AHaber'i kurgu bir görselle hedef aldı. Katil sürüsüne en çarpıcı yanıt da yine AHaber'den geldi: Her çağda hakikat taşlanır… Ama her taş, bir Adalet duvarına dönüşür. Biz, o duvarın önünde duran nöbetçileriz. Ve bu nöbet, son nefesimize kadar sürecek...
Katil İsrail kirli planlarını gerçekleştirmek için Filistinlilere ve Orta Doğu'daki halklara acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Batı'yı arkasına alan siyonistler lobileri ve şirketleri üzerinden medyayı da susturuyor. Zalimliğini algı operasyonlarıyla örtbas etmek isteyen İsrail'in karşısına ise şu çarpıcı gerçek çıkıyor: Hakikat...
Hakikatin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzlemde duyulması için büyük mücadele eden kurumların başında da AHaber geliyor.
AHaber'in ses getiren yayınları İsrail'i rahatsız etti. İsrail resmi savunma kuvvetleri hesabından AHaber'e yönelik 'kurgusal' bir görsel paylaştı. İsrail hesabı paylaşımında, "Medya hikâyeler anlatmayı seçerken İsrail Ordusu sahada harekete geçti İyi görünmek için değil, Hamas'ın bir daha tehdit oluşturmamasını sağlamak için Artık yalanlara inanmaya son verip, gerçeği dinleme zamanı" dedi.
(İSRAİL'İN MANİPÜLATİF KURGUSAL PAYLAŞIMI)
AHaber ise o paylaşıma çok çarpıcı bir yanıt verdi...
A HABER'DEN SOYKIRIMCILARA NET MESAJ: SON NEFESİMİZE KADAR SÜRECEK!
Katil İsrail'in A Haber'i hedef alması sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bebeklerin ağlayışı susturuldu, anaların kalbi taş altında ezildi, masumların kanı toprağa mühür gibi düştü. Ve şimdi o taş kalpli çağın cellatları, hakikatin sesini yükseltenleri hedef aldı. A Haber, zulmün karanlığına karşı bir ışık gibi yanıyor. Biz, o ışığın sönmemesi için rüzgâra rağmen alevi koruyan elleriz. Sözümüz, mazlumun duasından doğdu. Geri adım atmadık, atmayacağız. Gazze'nin feryadını, Filistin'in sessiz nefesini dünyaya duyurmaktan korkmadık!
Bugün, eli kanlı bir terör devleti yalanın gölgesine sığınarak üzerimize geliyor. Ama bilsinler ki, hedef aldıkları yalnızca bir ekran değil; bir inanç, bir duruş, bir şahitliktir.
Eğer bu yolda hedef alınıyorsak, demek ki sözümüz karanlığın kalbine değmiştir. Ve biz, doğru yoldayız. Onlar yalanın uşağıdır. Biz hakikatin nöbetçisiyiz! Her çağda hakikat taşlanır… Ama her taş, bir Adalet duvarına dönüşür. Biz, o duvarın önünde duran nöbetçileriz. Ve bu nöbet, son nefesimize kadar sürecek!"
