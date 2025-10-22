MHP'den "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul başkanlığındaki çalıştay, 8 Kasım'da ATO Congresium Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hazırlıkları 6 ay süren çalıştaya 160 bilim insanı, akademisyen, sağlık çalışanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi ve iş insanının katılması bekleniyor.

Toplam 13 tematik başlık ve 70 alt konuda yürütülen çalışma kapsamında, koruyucu hizmetlerden dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine, yerli üretimden teknolojiye kadar pek çok alan bilimsel titizlikle incelenecek.

Ortaya çıkan önerilerin yalnızca bir rapor değil, Türk milletinin sağlığına adanmış milli bir vizyon olarak tarihe geçeceği vurgulanan açıklamada, "Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' anlayışıyla siyaset üstü gördüğümüz bu çalıştayda, ülkemizin çıkarları ve geleceği adına yapıcı amaçlarla bir tuğla da biz koymak istedik." ifadelerine yer verildi.

Çalıştayın, 160 uzmanın bilgi ve tecrübesini MHP çatısı altında bir araya getirdiği belirtilen açıklamada, "Bu çalıştay, milli bir yol haritası oluşturmak üzere atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sağlık alanında yaşanan birçok sorunun çalıştayda ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Randevu sorunları ve acil servislerdeki yığılmalar gibi hem vatandaşlarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı rahatsız eden, ayrıca kamu maliyesini zorlayan birçok konu bu çalıştayda değerlendirilmekte ve çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Çalıştayımız sadece bilimsel bir toplantı değil, gönüllülerin, idealistlerin, vatan sevdalılarının siyaset ötesi ortak yürüyüşüdür. Çalıştayda ortaya konulacak her rapor, alınacak her karar, tartışılacak her fikir Türk milletine hizmet yolunda bir tuğla olacaktır."