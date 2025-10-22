Özgür Özel, Yassıada çetesi kurmak istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve partisine yönelik sözleri nedeniyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, Özel'in "Sizi yargılayacağız" ifadeleriyle sözde tehditte bulunduğunu belirterek, bu tehditlere gereken cevabın verileceğini söyledi.

Çelik, CHP lideri Özel'in, yeni bir "Yassıada çetesi" kurmak istediğini ilan ettiğini ve bu çerçevede "Millete kötülük yapma organizasyonunun yeni sürümü"nün piyasaya sürüldüğünü ifade etti.

Çelik, Özel'in Meclis çatısı altında "CHP yargı düzeni kuracağını" söylediğini belirterek, bunun bir siyasi parti genel başkanı için son derece vahim bir siyasi itiraf olduğunu vurguladı. "Geçmişte karanlık örnekleri defalarca gördüklerini" hatırlatan Çelik, "Özel ve ekibinin tarihin en karanlık işlerini yeniden diriltmeye çalıştığını" kaydetti. Bu durumu ibretlik olarak nitelendiren Çelik, "Bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceklerini, tüm teşkilatları ve milletle birlikte mücadele edeceklerini" dile getirdi.