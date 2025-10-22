Trafikte ‘kim olduğumu biliyor musun!’ dönemi bitiyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, medya temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek yeni trafik cezaları ve uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Yaka kamerası uygulamasını yaygınlaştıracaklarını belirten Yerlikaya, polis, jandarma, yunus ekipleri ve polis merkezlerinde yapay zekâ ve yüz tanıma özellikli kameraların kullanılacağını, bu sayede kimlik konusunda yaşanan tartışmaların önleneceğini söyledi.

İki yeni uygulama başlatılacak: Radar uygulaması ile sürücüler güzergâh üzerindeki radar varlığını görebilecek, ancak yerlerini öğrenemeyecek. "Gereği Yapıldı" aplikasyonu ile vatandaşlar trafik veya asayişle ilgili olumsuz durumları fotoğraf veya video ile yetkililere iletebilecek. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 bin 760 kilometredeki trafik levhalarını kontrol etti; 19 bin 69 levha söküldü, 875 hız sınırı levhası eklendi. EDS uygulaması da değerlendiriliyor.

Yeni kanun teklifi ile trafik cezaları artırılacak. Usulsüz çakarlı araç kullanımı 276 bin TL ceza, ehliyet ve araç 60 gün men edilecek. Yol kapama 180 bin TL, konvoy halinde yol kapama 90 bin TL; köprü, tünel gibi alanlarda cezalar iki katına çıkacak. Makas atma 90 bin TL, drift 140 bin TL, dur ihtarına uymama 200 bin TL ceza ile cezalandırılacak. Teklif, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yerlikaya, toplumun kuralların doğru uygulanmasını istediğini vurguladı.