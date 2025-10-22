Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında son 23 yılda 7.5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını belirterek "Bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum" çağrısını yaptı.

HEDİYENİZ FİDAN OLSUN:

"Geleceğe Nefes"in mobil uygulamasıyla fidan bağışında bulunanlar, bağış sertifikalarını diledikleri kişilere hediye edebilecek. Firmalar da paydaşları, çalışanları veya müşterileri adına bu uygulama üzerinden 'Yeşil Vatan'a katkıda bulunabilecek.

GAZZE HATIRA ORMANI KURULACAK:

Bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlar anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kurulacak.

Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 11 ilde hatıra ormanları oluşturulacak.

81 ilde Aile Yılı Ormanları yapılacak.

Gazze soykırımındaki 68 bin şehit için Gazze Hatıra Ormanı kurulacak.

Kızılay ile yapılan "1 kan verene 3 fidan" kampanyası kapsamında 4.5 milyon fidan dikilecek.

Basketbol Federasyonu ile imzalanan "Her Basket Bir Fidan" protokolü kapsamında fidanlar toprakla buluşturulacak.