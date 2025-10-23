’Aile Fonu’nda kredi miktarını artırdık’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi'nin akademik yılı açılış programına katıldı. Konuşmasında ailenin önemine dikkat çeken Göktaş, "Aileyi güçlendiren politikalarla, çocuklara güvenli bir gelecek, gençlere umut, yaşlılara ve engellilere huzur, kadınlara ve erkeklere eşit yaşam fırsatları sunuyoruz. Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırmak bunlardan sadece biriydi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde doğrultusunda hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Diğer yandan kamu, özel sektör ve yerelde yaptığımız işbirlikleriyle gençlerimizin çeşitli indirimlerden yararlanmalarını sağladık. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyenler için destek mekanizmalarımızı güçlendirdik. Tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz" dedi. Ardından Karatay Belediyesi tarafından yapılan Karatay Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Göktaş, burada evlilik kredisinden yararlanan Elif Demirel ve Ali Baldan çiftinin nikâh törenine katıldı. Bakan Göktaş, "Evlilik öncesi kredimize başvurdular. Biz de onlara bu süre zarfında rehberlik ettik. Aile yılımızda gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz" dedi.