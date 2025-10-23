Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün dile getirdiği iddialara yanıt vererek, “Sayın Özgür Özel sana 572 bin liralık tazminat davası açıyorum. Daha önce 3 kuruşluk davalar açılıyordu ancak bunun düşük değerde olduğunu gördükçe iftiranın, yalanın dozunu artırıyorsun. Bu anlamda iftira ve yalan ağzına yuva yapmış durumda. Asfalt meselesinde kim nereden 6 bin 500 TL’yi bu aklı verdi bilmiyorum ama biz bu asfaltı 2 bin 600 TL’ye alıyoruz. Belgesi de var. Asfaltın serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 TL’ye alıyoruz” dedi.
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu. Candaroğlu, "Sayın Özgür Özel sana 572 bin liralık tazminat davası açıyorum. Daha önce 3 kuruşluk davalar açılıyordu ancak bunun düşük değerde olduğunu gördükçe iftiranın, yalanın dozunu artırıyorsun. Bu anlamda iftira ve yalan ağzına yuva yapmış durumda.
"SAYIN ÖZEL'İ YÜREĞİ VARSA TESİSİ GEZMEYE DAVET EDİYORUZ"
Asfalt meselesinde kim nereden 6 bin 500 TL'yi bu aklı verdi bilmiyorum ama biz bu asfaltı 2 bin 600 TL'ye aldık. İşte belgesi burada. Asfaltın serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 TL'ye alıyoruz. İBB'en 2025 yılında Arnavutköy'e, 1 metrekare asfalt serim yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları asfaltladık. Bunun karşılığında 2025 yılı içerisinde 130 bin ton asfalt döküyoruz. Fakat böyle alımla iş bitmeyeceği için şimdi asfalt tesisi kurdum, gelecek ay hizmete sokuyorum. Sayın Özel'i yüreği varsa tesisi gezmeye davet ediyoruz. İstanbul'un en düşük fiyatlı ihalemizi bırak da İSFALT'ın alengirli ihalelerine, kimlere nasıl verildiğine, soruşturmada neler olduğuna bir bak" diye konuştu.
"SAMİMİYSEN BURADA DA AYNI DURUŞU GÖSTERSEYDİN"
Candaroğlu, "Yeşilbayır'daki 10 bin 835 ada 2 parselin tespitini yapan benim ekibim. Buraya tutanak tutan, tespit eden biziz. Sonrasında savcılığa bildiren de benim ekibim. Yıkım kararını çıkartan da benim ekibim. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten benim ekibim. Peki boğazda kaçak villaları yıkmamak için kırk dereden su götüren, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Vaniköy'deki malikanenin kapısına dayanana kadar direndin. Samimiysen burada da aynı duruşu gösterseydin" ifadelerini kullandı.