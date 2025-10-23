Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı

"İBB GELDİ KONTROL ETTİ, SANTİM SANTİM ÖLÇTÜ" Candaroğlu "Evimin çatısının yüksekliğinden, pencerelerinden, manzarasından bahsediyor. Burayı belediye başkanı olmadan önce aldım. Bir de eksik söylediği bir şey var, sadece burası değil, Arnavutköy'deki pek çok diğer hemşehrim gibi, yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik ailemle yaklaşık 50 yıldır buradayız. Bahsettiği 150 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri'deki şahsın, boğazdaki villaları var ya. O villaların garajı 150 metrekare. Ben Sarıyer'de 3 tane villayı tanesi 5 milyondan almadım. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi dayayıp döşetmedim. İBB geldi kontrol etti, santim santim ölçtü. Yapı ruhsatı burada. Tamamen bana ait bir yer ve burayı şu anda sadece Arnavutköy Belediyesi değil özel yapı denetim firması denetliyor" dedi.

Candaroğlu, "Hadımköy Sanayi Sitesi Kelebek Matbaa'yı düşük bedelle sattığımızı söylüyor. Bu arsanın bedelini biz belirlemiyoruz. SPK lisanslı değerli firmaları belirliyor. Raporunu hazırlar, rakamını ortaya koyar. Kaldı ki burayı temizleyen biziz. Ne fiyatı belirleyen biziz, ne de alıcı seçme yetkisi olan biziz. Değerleme şirketinin 248 milyon 65 bin TL bedel biçtiği bir gayrimenkul burası. Biz burayı 275 milyona satıyoruz. Hani 186 milyon kamuyu zarar etti diyor ya. Biz burada firmanın belirlediği değerin 27 milyon TL üzerinde kar ettirerek satışımızı yapıyoruz.