SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 28 Ekim'de DEM heyetini kabul edecek
Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye sürecinde süreç devam ediyor. Süreç kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de 3. kez DEM heyetini kabul edecek.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, TBMM'de özel bir komisyon kurulmasıyla yeni bir aşamaya geçmişti. Komisyonun mesaisi devam ederken, sürece dair kritik bir gelişme daha yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan 28 Ekim'de 3. kez DEM heyetini kabul edecek.
İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI
Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.
10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.
İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ
İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.