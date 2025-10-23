Başkan Erdoğan Körfez turunun ardından yurda dönüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Özel Sultanlık Havaalanı'ndan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı temsilen kardeşi Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Shihab bin Tarık Al Said ile Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Umman'dan ayrıldı.