Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak D&R Rize'de okurlarıyla buluştu: “İmam hatipli öğrencilere ışık olmak boynumuzun borcudur”

Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu"nu okurları için imzaladı. Okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini süren Albayrak, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştireceği söyleşi ile fikir dünyasına ışık tutmak isteyenlere seslendi.

Albayrak, "Rize bir harika. Gerçekten imam hatip nesil olarak gençlik burada. Onlara ışık olmak boynumuzun borcudur. Bu davayı bunlar bizden daha ileriye götüreceğine inanıyorlar. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın ,çok okuyun, çalışın. Bu memlekette elit kadro veya bürokrasi 10 bin, 20 bin genç gerekirse bunlar 100 bin yeni nesilden yetişir. Bu bakımdan kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Ben bunu görüyorum, bu heyecanı görüyorum. Durmak yok, yola devam. Bu çağda gençler memleketi, milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 10 metre, 20 metre, 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençler bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım. Burada Türkiye'yi yönetenler bundan 150 sene önce yola çıktılar. Biz ise çeyrek asırdır bu fırsatta elde ettik. Bu bakımdan bugünü düşünerek hareket edince umutlar gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak konuşmasının ardından Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" kitaplarını okuyucular için imzaladı. Programın ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Albayrak'a ismi yazılı Rizespor forması ve yöresel hediyeler verdi.

İmza ve söyleşi programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, TÜGVA Rize il temsilcisi Seyyit Ahmet Seven, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Albayrak, yarın Giresun'da Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda katılımcılara konferans verecek ve ardından "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.