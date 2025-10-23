İrak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye, CHP ve DEM Parti 'hayır' oyu kullandı. Meclis gündemine 9'uncu kez gelen tezkerenin süresi daha önceki yasama yıllarında 2 yılla sınırlıydı. Bu yasama yılındaysa 3 yıla çıkartıldı. Tezkere ile görev süresi 31 Ekim'de dolan TSK'ya Irak ve Suriye'de Ekim 2028'e kadar operasyon yapma hakkı tanınıyor. Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.