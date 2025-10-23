Karadeniz’in parlayan yıldızı Rize, yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin

Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'de uluslararasıniteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesinianlamlı buluyorum. Zirvemiz de İyidereLojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyiöngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikincietabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerininkurulması için güçlü bir zemin olacaktır.