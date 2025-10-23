Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize, yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin
Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 22 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin bildiri sunacağı Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'de uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini anlamlı buluyorum. Zirvemiz de İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulması için güçlü bir zemin olacaktır.