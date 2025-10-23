Küresel istikrara Türkiye-Katar damgası

Başkan Erdoğan, Kuveyt'le başladığı Körfez turunda önceki geceyi ikinci durak olan Katar'da geçirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es- Sani ile Başkan Erdoğan resmi tören ve ikili görüşmelerinin ardından Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eşbaşkanlık yaptı. Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkiye-Katar stratejik ortaklığının bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegâne çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Türkiye ile Katar arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek işbirliğinin, istikrarlı bir biçimde ilerlediğini açıkladı. Şeyh Temim, Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Katar ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek işbirliği, iki kardeş ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin büyük kazanımları sayesinde istikrarlı adımlarla daha geniş ve umut verici ufuklara doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK KALKINMA, TİCARET VE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Türkiye ile Katar arasında Erdoğan ve Şeyh Temim'in huzurunda, "Yüksek Stratejik Komite Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", "Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması" ve "Savunma Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na iki ülkenin ilgili bakanları tarafından imza atıldı.

UMMAN'DA SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan, dün 3 ülkeli Körfez turunun son durağı olan Umman'a geçti. Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın makam aracına, El Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti. Erdoğan'ın El Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan'ın Umman'a geleceğini öğrenen Türk vatandaşları da saray önünde sevgi gösterisinde bulundu. Resmi karşılamanın ardından Başkan Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Tarık'ın eşi Ahad bint Abdullah da yer aldı. Başkan Erdoğan görüşmelerin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Başbakanlığı döneminde 27 Eylül 2005'te Umman'ı ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Umman'daki ilk resmi ziyaret pogramına bugün devam edecek.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, Maskat'taki Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ MİRASIMIZIN İNCELİĞİ

Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan'ı burada Müze Müdürü Şeyha Nasser El-Naser ve Müze Müdür Yardımcısı Abdallah El-Dosari karşıladı. Müzedeki "Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği" sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor" dedi. Mehmet FAHRİ ÖZKAN/DOHA

YEŞİL VATAN ÇAĞRISI: FİDANLARI YEŞERTELİM ORMANLARI ÇOĞALTALIM

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" için yayımladığı mesajda "Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.