Polise 100 bin lira promosyon

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin promosyon ihalesi tamamlandı. Türkiye İş Bankası ihale sonucu en yüksek teklifi verdi. Buna göre emniyet personeline 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine karşılık 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin teklifi en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur" açıklaması yapıldı.