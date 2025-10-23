Resmi Gazete'de yayımlandı! Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Siber Güvenlik Başkanlığına Türk Telekom CEO'su Ümit Önal atandı. Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı’na Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı’na Davut Öksüz atandı.
Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul atandı. Sayıştay Savcılığına ise Davut Öksüz atandı.