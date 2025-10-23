Son dakika: CHP’de panik haftası! Mutlak butlana karşı kurultay önlemi: Tarih belli oldu
Son dakika haberi: Şaibeli kurultay davasını sonuçsuz bırakabilmek için kurultay üstüne kurultay yapan CHP, yeni bir hukuki manevraya hazırlanıyor. Cuma günkü kritik duruşmadan 1 gün önce toplananan Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay tarihini açıkladı. Olağan Kurultay 28-29-30 Kasım'da yapılacak.
Son dakika haberi: CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.
İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.
Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.