Son dakika: CHP’de panik haftası! Mutlak butlana karşı kurultay önlemi: Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Şaibeli kurultay davasını sonuçsuz bırakabilmek için kurultay üstüne kurultay yapan CHP, yeni bir hukuki manevraya hazırlanıyor. Cuma günkü kritik duruşmadan 1 gün önce toplananan Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay tarihini açıkladı. Olağan Kurultay 28-29-30 Kasım'da yapılacak.

Son dakika haberi: CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.

İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.

Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.

BUTLAN KORKUSU

Cuma günkü mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için CHP'de bugün PM toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıda 39. Olağan Kurultay tarihinin netleşti

TARİH BELLİ OLDU

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı 28-30 Kasım'da yapılacak

Yeni bir ön alma girişimine daha hazırlanan CHP yönetimi, mahkemeden ihtiyati tedbir ya da mutlak butlan kararı çıkması halinde, kendi belirledikleri tarihte olağan kurultayın bir an önce yapılmasını sağlayarak yeniden partinin başına geçmeyi hedefliyor.