Tugay’ın fazla personel itirafı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, personel sayısıyla ilgili itiraflarda bulundu. Ege Belediyeler Birliği toplantısında konuşan Tugay, "Şartlar uygun olmadığı halde personel almak, istemediğimiz harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz" dedi. Göreve geldiği günden beri çok sayıda işçiyi ücretsiz izne çıkaran Tugay, buna rağmen yeni personel alımına devam ettiğini belirtti. Bu durum, kamuoyunda ve belediye içindeki kulislerde büyük tartışma yarattı. Tugay, siyasi ve toplumsal baskı nedeniyle bu politikayı sürdürdüğünü ifade etti. Oysa geçtiğimiz günlerde 1000'e yakın personelin ücretsiz izne çıkarılması ise ciddi mağduriyetlere neden olmuştu. Başkanın açıklamaları, belediyedeki personel politikası ve yönetim anlayışına dair soru işaretlerini artırdı.