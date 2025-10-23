Türkiye sizi unutmayacak

Türkiye'nin savunma sanayiinin kalbi Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. İki hain teröristin gerçekleştirdiği saldırıda güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve taksi şoförü Murat Arslan şehit düştü. O gün, görev yerinde dimdik duran kahramanlar, mesai arkadaşlarını ve ülkesini korumak için canlarını feda etti.

Onların ardından ise geriye onur dolu kahramanlıkları ve yürekleri dağlayan hayat hikâyeleri kaldı. 5 kahraman, şehadetlerinin yıldönümünde kabirlerinin başında dualarla anıldı. Teröre lanet okuyan şehit yakınları hep bir ağızdan, "Vatan sağ olsun" diye haykırdı.

Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan: Acımız hiç azalmadı ama gururumuz her geçen gün artıyor.

Şehit Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici: Alışmanın değil, dayanmanın yılı oldu. Onun hatırası, GÖKBEY'in gökyüzündeki sesiyle, kızımızın gözlerindeki ışıkla yaşamaya devam ediyor.

Taksici Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan: Oğlumun ekmek teknesi, içindeki kurşundan dolayı aldığı hasarla kapının önünde yatıyor.

Hasan Hüseyin Canbaz'ın ağabeyi Ali Canbaz: Kardeşim değil, dostumdu.

Cengiz Coşkun'un eşi Aysan Coşkun: Acısı kalbimde. Eşine onun kadar sahip çıkan ve destekleyen bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum. Arkadaşını da o kurtarmış.