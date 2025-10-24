Akın’ın ifadesi HTS kayıtlarıyla çelişkili

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Akın'ın ifadesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı olduktan sonra tanıdığını, seçildiği dönemde 'hayırlı olsun' maksadıyla ziyarete gittiğini kaydeden Akın, toplamda 8-10 kere görüştüklerini savundu. Akın, "Bu görüşmeler, İBB'de bir tek ilişkimin olduğu İDO'ya ilişkindir. Buradaki işleyiş, iskelelerin durumlarıyla ilgili konular hakkında görüşmeler yaptım" dedi. Soruşturma kapsamında, Akın ve dosyadaki şüpheliler arasındaki HTS (baz istasyonu) kayıtları da çıkarıldı. Bu rapora göre, 2020-2025 yılları arasında Akın ile İmamoğlu arasında 341, Fatih Keleş'le 111, Resul Emrah Şahan'la 166, Süleyman Atik'le 214 ortak baz kaydı tespit edildi. Akın, bu tespite ilişkin soruya "Baz birliktelikleri, aynı yerlerde bulunmuş olmamızdan kaynaklı olabilir" karşılığını verdi.