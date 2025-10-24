Bakan Kurum: İstanbul’da 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz

Törende konuşan Bakan Kurum, bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini belirterek, "Bundan tam 21 yıl önce zatıaliniz milletimize, yeni 100 bin konutun müjdesini yine böyle bir günde vermiştiniz. O gün 'Bu müjde bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilmiş bir şey değil. Ama biz bunu başaracağız' demiştiniz. Siz bu sözü verdiğinizde dudak bükenler, 'bu iş olmaz, başaramaz' diyenler olmuştu. Ama her zamanki gibi sizin liderliğinizle Türkiye; o konutları söz verdiği tarihte bitirdi, vatandaşlarına teslim etti. O günden bugüne geldiğimizde Türkiye; tarihin en yüksek sosyal konut sayısına, 1 milyon 740 bin yuvaya ulaştı. Bu yolda hiçbir siyasi polemik bizi durduramadı. Hiçbir küresel kriz Türkiye'nin bu başarısına engel olamadı. Çünkü biz, bu milletin evlatları olarak insanımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için yüreğimizle çalıştık" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİR VATAN MÜDAFAASI OLARAK GÖRDÜK"

Bakan Kurum, yıl sonuna kadar tüm depremzedelere evlerini teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Bu eserlerin hiçbiri bizim için sadece birer bina olmadı. Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın dedik. Yavrularımız güvenle büyüsün dedik. Ve bunun için de kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük. Bugün biz bu alanda konuşurken 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz 1 dakika daha evlerine erken girsin diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyor. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor" diye konuştu.

"2 MİLYON VATANDAŞIMIZI, GÜVENLİ, DAYANIKLI YUVALARA KAVUŞTURUYORUZ"

Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" adıyla 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "İşte tüm bunlar devam ederken bugün yine millete umut olmaya, yuva kurmaya devam ediyoruz. Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesini, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı, güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.