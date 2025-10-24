Başkan Erdoğan: İstanbul’u BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz

Birleşmiş Milletler'in tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Ardı ardına yaşanan iki Dünya Savaşı'nın tecrübeleri ışığında uluslararası barış, dayanışma ve işbirliğini yeşertmek amacıyla kurulan Teşkilatımız, aradan geçen 80 yıl zarfında birçok sınamadan başarıyla çıkmıştır.

Savaşlar, insani krizler, açlık, yoksulluk, İslam düşmanlığı, terör ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle aynı anda mücadele ettiğimiz günümüzde, BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır. Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir.

"GAZZE SOYKIRIMI'NDA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞARILI BİR SINAV VEREMEMİŞTİR"

Bilhassa, uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyi'nin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir. Uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze Soykırımı'nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir. 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Filistinli katledilmiş, 170 bin insan yaralanmış, Gazze devasa bir enkaz yığına çevrilmiş; ancak Güvenlik Konseyi, sadece masum Gazzelilerin değil, Birleşmiş Milletler çalışanlarının dahi güvenliğini sağlayamamıştır.

"Dünya Beşten Büyüktür" şiarıyla yürüttüğümüz reform gayretlerimiz gibi, Teşkilatımızı geleceğe güçlendirerek taşımayı amaçlayan çalışmaları isabetli buluyor; Sayın Genel Sekreter'in BM80 Girişimi'ni destekliyoruz. Bu çerçevede, etkinlik, maliyet ve erişim imkanları gibi faktörlerin yanı sıra sahip olduğu yetişmiş insan kaynağıyla, medeniyetleri ve kıtaları birleştiren İstanbul şehrimizi bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak, bölgemizden başlayarak tüm dünyada barış, huzur ve güvenliğin egemen olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor; Teşkilatı tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımların atılmasına yönelik irademizi bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum."