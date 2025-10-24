Başkan Erdoğan’ın Körfez turunda dayanışma mesajı: Gazze için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez turunu tamamladı. Resmi temasları kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman'a giden Erdoğan, bölge liderleriyle görüşmeler gerçekleşirdi. Başkan Erdoğan dün Körfez turunun son durağı olan Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık El Said ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Umman arasında ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini ifade etti.

BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirtti. Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti. Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi. Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise, iki ülke arasında toplam 16 mutabakat ve anlaşma kabul edildi. Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri işbirliği, savunma sanayii, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.

16 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri işbirliği, savunma sanayii, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak 16 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar arasında iki ülke arasında Koordinasyon Konseyi kurulması ile vize muafiyeti sağlanması, Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı, İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Savunma Sanayi İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Stratejik İşbirliği Sözleşmesi Zaptı, Türkiye Maarif Vakfı'na Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İşbirliği Anlaşması da yer aldı.

YILLIK 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman'da yapılan heyetler arası görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye-Umman ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla, Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın sağlayacağı yeni fırsatlar ele alındı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı olarak derinleştirilmesine yönelik somut işbirliği alanları değerlendirildi. Umman'ın ekonomik dönüşüm hedeflerini içeren 'Vizyon 2040' programı çerçevesinde; müteahhitlik, yeşil ekonomi, turizm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğimizin artırılması konusunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda, iki ülke iş çevrelerinin karşılıklı imkânları daha iyi tanımalarını sağlamak ve ortak projeleri hayata geçirmek üzere önümüzdeki dönemde temaslarımızı daha da sıklaştırma kararı aldık. İki ülke liderlerinin yıllık 5 milyar dolar olarak hedefledikleri ortak ticaret hacmini gerçekleştirmek için JETCO toplantılarını, karşılıklı ihtisas fuar katılımlarını, genel ve sektörel ticaret heyetlerini, karşılıklı eğitim ve teknik işbirliğini, serbest bölgeler ve organize sanayi bölgeleri işbirliğini artırma kararı aldık."