CHP Kurultay davası kararı sonrası harekete geçtiler: İstinafa gideceğiz

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, mahkeme tarafından aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalması gerekçesiyle reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük soruşturması başlatırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim, kurultayla ilgili 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ceza davası dosyasından istenen evrakların geldiğini, 24 Eylül 2025'te yapılan İstanbul Olağanüstü Kurultayı'nda seçime katılan delege listesi ile Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddettiğine ilişkin kararın da gönderildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca, 15 Eylül'deki duruşmada istenen delege listesi ve birleştirme tutanaklarının dosyaya girdiğini, davacıların tamamının partiden ihraç edildiğine ilişkin yazının mahkemeye gönderildiğini belirtti.

LÜTFÜ SAVAŞ VE DELEGELERİN AVUKATI ÜREGEN: İSTİNAF SÜRECİNE GİDECEĞİZ

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, davanın reddine ilişkin, "Uzun bir açıklama yapmayacağım. Ret kararını beklemiyorduk. Davamızın kabulünü bekliyorduk. Şaşırtıcı bir karar oldu. Var olan yasal hukuki yollarımıza başvurmaya devam edeceğiz. İstinaf sürecine gideceğiz" diye konuştu.