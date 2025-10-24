CHP’de ihraç dalgası! O isimlerin üstü çizildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Berhan Şimşek'in dosyası ile birlikte toplam 32 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı.

Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası edinilen bilgiye göre, Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edildi.