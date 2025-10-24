"Yenidoğan Çetesi" savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin savcıyı makam odasında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler'in arasında olduğu 13 sanığın 100 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Müşteki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in de katıldığı duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmada Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, savunmasında, 'Savcı kumpas kurdu' ifadesini kullanınca salonda gerginlik yaşandı. Müşteki savcı Yavuz Engin "Devlet kumpas kurmaz. Haddini bil" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da tarafları uyardı.