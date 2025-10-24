Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne Ebubekir Şahin atandı

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’da, CEO’luk görevine Ebubekir Şahin getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinde bulunan Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edecek.

185 yıldır iletişimin her dönemine liderlik eden, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom'un CEO'luk görevini 24 Ekim 2025 itibariyle Ebubekir Şahin yürütecek. Yatırımlarını, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla, 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal'a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO'muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi. EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR? 1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı. Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükûmetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu.