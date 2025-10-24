Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a casusluk soruşturması: MI6 bağlantısı belgelendi, FETÖ izi çıktı

Merdan Yanardağ 'ın, casusluk soruşturmasında adı geçen Hüseyin Gün ile "çok sayıda irtibat ve yazışma" yürüttüğü, ayrıca Gün'ün FETÖ mensubu Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşmelerine dair notlar bulunduğu iddia edildi.

İNGİLİZ İSTİHBARATI YÖNETTİ

GÜN ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan arasında uygulama üzerinden "dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" konularının konuşulduğu tespit edildi.