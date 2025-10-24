Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması: MI6 bağlantısı belgelendi, FETÖ izi çıktı
İngiliz ve ABD istihbaratıyla irtibatı belirlendikten sonra tutuklanan Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ile seçim kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratı MI6 ve CIA bağlantılı büyük bir casusluk şebekesini deşifre etti. 4 Temmuz 2025'te tutuklanan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Gün'ün İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığı, Türkiye'deki seçim süreçlerine müdahalede bulunduğu belirlendi.
Gün'ün telefonunda yapılan incelemelerde İngiliz istihbaratçılarla yazışmalar, kriptolu haberleşme uygulamaları ve bakanlara ait gizli çekim fotoğraflar bulundu.
KAYITLAR BULUNDU
İncelemelerde Gün'ün, İngiliz istihbaratında 11 yıl görev yapan Christopher Paul McGrath ile irtibatlı olduğu, "Wikr" uygulaması üzerinden gizli mesajlaştıkları, bazı görüşmelerde Türkiye'deki siyasi isimlerin şifreli kodlarla anıldığı tespit edildi. Gün'ün telefonunda "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu; "Bluestar81" rumuzunun İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a ait olduğu belirlendi.
Gün'ün "Jupiter1881" koduyla Özkan'la yazıştığı, bu görüşmelerde İmamoğlu'nun seçim kampanyası, seçmen profilleri, dijital istihbarat toplama ve veri sızdırma konularının yer aldığı saptandı.
HESAPTA 85 MİLYON LİRA ÇIKTI
MİT ve savcılık, İmamoğlu suç örgütünün İngiliz istihbaratı ile bağlantılı olduğunu, kampanya çalışmalarında istihbarat servisleriyle bilgi paylaşımı yapıldığını tespit etti. MASAK raporunda Gün'ün 85 milyon liralık şüpheli para trafiği saptandı. Gün'ün rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantılı çok sayıda isim bulundu. İmamoğlu, Özkan ve Melih Geçek'in ifadeleri için cezaevinden savcılığa sevkleri yapılırken, Merdan Yanardağ casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada TELE1 kanalına TMSF kayyum olarak atandı.