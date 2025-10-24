Eski kulüp binası batakhaneye döndü

İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca'da, CHP'li Buca Belediyesi'ne ait eski Bucaspor kulüp binasının içler acısı hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi üzerinde bulunan ve iki katlı olan eski kulüp binası, uzun süredir atıl durumda ve adeta bir batakhaneye dönmüş durumda. Binada uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi ve fuhuş gibi yasa dışı faaliyetlerin yaşandığı belirtilirken, içeride yakılan ateş nedeniyle yangın riski de ciddi boyutlara ulaşmış bulunuyor.

MÜDAHALE EDİLMELİ

Binaya girenlerin bıraktığı ahşap ve koltuklar yangın tehlikesini daha da artırıyor. İlçenin en işlek caddelerinden birinde bulunan metruk bina, ailelerin ve çocukların sıkça kullandığı güzergâh üzerinde bulunması nedeniyle endişe yaratıyor. Vatandaşlar, Buca Belediyesi yetkililerini göreve çağırarak binanın durumuna acilen müdahale edilmesini istiyor. "500 bini aşkın nüfusu olan bir ilçenin merkezinde böyle bir tehlike kabul edilemez" diyen bölge sakinleri, binanın ya tamamen kapatılmasını ya da yıkılmasını talep ediyor. Buca Belediyesi ise devam eden davalar nedeniyle binanın satışı ve yıkımı konusunda henüz adım atamadığını belirtirken, ilçede böyle bir yapının uzun süre bu şekilde kalması halkın sağlığı ve güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor.