Kâbuslarınız gerçeğe dönüşecek

Taksim'de korku evinde şiddet dehşeti yaşandı. Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Genç kızın şikâyeti üzerine ortaya çıkan görüntüler dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

HAYATIMIZA NASIL GİRDİ

Peki ama nasıl girdi bu korku evleri hayatımıza? Korku evi, korku temalı evden kaçış oyunlarına verilen isim. Amaç, size verilen sürede odaları geçerken şifreleri çözmek ve çıkışa ulaşmak. Oyun alanında yüksek gerilim müzikler, efektler, konsepte uygun dekorlar ve canlı aktör performansı var. Kimi adına 'cinnet', kimi 'büyük firar', kimi 'testere kaçış', kimi 'Frankenstein', kimi de 'kanlı köşk' diyor. İsimleri bile dehşet verici.

İstanbul'da 32 korku evi var. İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Düzce ve Erzurum gibi birçok ilde korku evi açılmış. Bu dehşet evlerinin psikolojisini araladık. Bakın kendilerini nasıl tanımlıyorlar: "Gerçek bir korkuya hoş geldiniz. Korku dolu bir maceraya hazır olun. Kâbuslarınız bu korku evinde gerçeğe dönüşecek." Üstelik, iddialarını daha da artırarak, "Hazır mısın? Çünkü bu kapıdan giren herkes, eskisi gibi çıkmaz" diyorlar. Bu deneyimi yaşayanların yorumları ise şöyle: Ahmet Y. : Çok keyifli heyecan dolu bir deneyim. Elif A.: Gerçekten çok korkunçtu. Mehmet K.: Başından sonuna gerilim dolu.

EN ÇOK TERCİH EDENLER ERGENLER

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Cansu Gerçek: Ergenlik döneminde beyinde ödül sistemi olan alan, çok daha aktif çalışıyor. Bu nedenle yeni, belirsiz, heyecanlı deneyimler ergenlerde, yetişkinlere kıyasla daha güçlü haz duygusu yaratıyor. Gerçek hayattaki kaygılar (sınav kaygısı, aile baskısı, gelecek endişesi gibi) belirsiz ve kontrolü zordur. Buralara gitmek onlara 'Cesur biriyim', 'Farklı ve güçlü hissediyorum' gibi kimlik mesajları verir.

TEHLİKELİ OYUNLARA İLGİ ÇOK ARTTI

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatr Dr. Yelda Tan: Gençlerin, dijital ortamda heyecan, korku ve şiddet içeren oyunlara karşı düşkünlüğü çok fazla. Korku evleri bu sanalda gördükleri oyunları deneyime dönüştürdükleri yerler. Dijitaldeki tehlikeli oyunlar gençleri, şiddet ve heyecan arayışına itiyor. Korku evleri yaşı küçük olanların özellikle 12 yaş altı olanların asla gitmemeleri gereken yerler. Psikolojiyi bozan bu yerlere ruhsat verilmemeli. Bu tarz yerler panik bozukluk, fobik bozukluk gibi birçok kaygı bozukluğunu tetikleyerek, ruhsal sağlığı bozabilir.

ADRENALİN TUTKUSU ETKİLİYOR

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Psikiyatr Prof. Dr. Hakan Türkçapar: "Dürtüsel ve yenilikçi arayışlar içinde olan gençler, adrenalin tutkusu olanlar tercih ediyor. Daha çok hiperaktivite bozukluğu olanlar buralara yöneliyor. Tehlikeli sporlar yapmaya da çok yatkın oluyorlar. Ama böyle bir alışkanlığı olmayan hassas kişiler bu tarz bir korku ile karşılaşınca büyük psikolojik sıkıntılar yaşayabilir. Bu yerler çok sıkı bir şekilde kontrol edilmeli."