Nepotizm rüzgarı Kartal Belediyesi’ni sardı... Ahbap çavuş ilişkisinin sonu gelmiyor

Kartal'da karısı Özge Doğruyol ile serbest avukatlık yapan Hayri Doğruyol, siyasete atıldıktan sonra hızlı yükselişiyle işleri de açıldı. Başkan Yardımcısı görevine getirilen Doğruyol'a Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü bağlandı.Geniş yetkilerle belediyede hareket eden Doğruyol, Kartal Belediyesi'nin iştiraki olan Kartursaş, Karyapsan ve Kartansaş'ın hukuk işlerini de karısı Özge Doğruyol'a bağladığı öne sürüldü. Doğruyol'un 3 firma ile de ayrı ayrı sözleşme yaparak hakkedişler elde ettiği iddia edildi.

Hayri Doğruyol ve eşi özge doğruyol

İLÇE BAŞKANIN EŞİ BELEDİYE ÇALIŞANI

Kartal'da sahaya çıkan SABAH'ın edindiği bilgiler arasında, Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın eşi Dilan Yüceboy Polat'ın da Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın eşi Dilan Yüceboy

BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİNE REKLAM PANOSU İŞİ

Daha önce kaçak inşaat skandalıyla gündeme gelen Kartal Belediyesi'ndeki ahbap çavuş ilişkisi bununla da kalmadı. Eski Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah'ın yeğeni Çağdaş Argunşah'a, İbrahim Doğan ile ortak olduğu Su Ajans adlı firmaya ilçedeki tüm reklam panoları ve matbaa işleri bağlandı. İbrahim Doğan'ın eşinin ise Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Sevnur Yıldırım Doğan olduğu benzer şekilde Kadıköy Belediyesi'nden de reklam panoları ve matbaa işleri yaptırıldığı öne sürüldü.

Eski CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah

MUSTAFA MUTLU KARTAL'DA DA İHALE DANIŞMANI

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve büyük vurgunların yapıldığı tespit edilen ihalelerde danışman olarak yer alan Mustafa Mutlu'nun Kartal Belediyesi'nde de ihale danışmanı olduğu, bu yönde tüm ihalelerde usulsüzlükler olduğu iddia edildi.

Çağdaş Argunşah