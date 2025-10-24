Önce tehdit etti sonra evi yaktı

İstanbul'da Bahadır Aslan isimli şüpheli, evli olduğu dönemde çocuklarına da şiddet uyguladığı Nevin Demir'i, boşandıktan sonra da rahat bırakmadı. Aslan, 22 Ekim günü saat 19.00 sularında Nevin Demir'in İstanbul Sultangazi'deki ailesinin yaşadığı eve geldi. Dış kapıdan içeri giren Aslan, yanında getirdiği madde ile evi ateşe verdi. 4 katlı binanın sakinleri güçlükle tahliye edildi. 3'ü ağır 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. SABAH'a konuşan ağabey Zafer Demir, "Bahadır Aslan bizi daha önce de tehdit etmişti. 'Yuvanızı ateşe vereceğim, sizi yakacağım, hepiniz yok edeceğim' gibi mesajları attı. Biz suç duyurusunda bulunmak için emniyete gitmiştik. O sırada eve gidip yakmış içerden. İçeride çocuklar vardı. İçeridekiler çıkmasın diye kapıyı tutmuş, sonra da kaçmış" ifadelerini kullandı.