SABAH’ın haberi sonrası o barikatlar söküldü

Üsküdar'da Kandilli Sahili'ne İBB ekipleri tarafından, İnönü ailesinin yeğeni Burak Mengenecioğlu'nun isteği üzerine hukuksuzca çekildiği iddia edilen barikat, balıkçılar ve vatandaşlar duruma tepki göstermesi ve Sabah'ın vatandaşın sesini duyurduğu haberi sonrası söküldü.

Kandilli sahiline hukuksuz bir şekilde yapılan dikenli telli barikatlar bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tepki çekti. Sabah'ın gündeme getirdiği olayın duyulmasından sonra barikatlar kaldırıldı, balıkçılar ve sahile yürüyüşe gelen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Balıkçılardan Murat Özdemir, "Senelerden beri burada balıkçılık yapıyoruz. Daha sonra yalı sahipleri burayı kendi malı gibi sahiplendi. Sizlerin vasıtasıyla bu işin üstesinden geldik. Dün akşam itibarıyla güzel bir balığa da rastladık." diye konuştu.

Aydın Karakaş da daha önce Kandilli Sahili'ne gemi çarptığını ve yürüyüş yolunun zarar gördüğünü hatırlatarak sahil yolunun eski düzenine kavuşturulması için çalışma başlatılmasını istedi. Sökülen barikatın tehlike yarattığını hatırlatan balıkçılar ayrıca bölgeye bir lavabo yapılmasını istedi.