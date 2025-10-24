Son dakika: Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'daki sel felaketinde son durum...

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda bazı araçlar da mahsur kalırken sahil kesiminde sel suları denizle birleşti. İzmir Valiliği ise ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti. İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 09:14 Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 09:42

İzmir'in Foça ilçesinde dün sel sularına kapılıp kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nu (70) arama, kurtarma çalışmaları karada ve denizde sürüyor. İlçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

"155,4 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ" Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından dün öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.