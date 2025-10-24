SON DAKİKA! TOKİ kiralık konut sistemi devreye alınıyor: Yarı fiyat uygulanacak! Sözleşmeler nasıl olacak?

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda merakla beklenen kiralık ev sistemi ve 500 bin sosyal konut uygulamasının detaylarını açıkladı.

"YARI FİYATINA KİRALANACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbulumuzda uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. dedi

"KİRA SORUNUNA İLK NEŞTER"

Erdoğan, "İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek." ifadelerini kullandı.

YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık." dedi.

Erdoğan, "Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Emeklilerimizi unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak." dedi.

Erdoğan, "Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz, ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz." dedi.