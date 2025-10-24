Türkiye NTE'nin farkında peki ya CHP? Berat Albayrak'ın öncülüğünde 'Yeşil Kitap' hazırlanmıştı
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyonla şekillenen Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri hamlesi bugün dünyada konuşulur hale geldi. Geleceğin teknolojileri için kritik önem arz eden NTE'ler için büyük bir çalışma yapılırken, ezber bozan adımların karşısında yine CHP var. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde NTE adımlarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Türkiye, enerjide attığı ezber bozan adımların meyvelerini her geçen gün alırken, Nadir Toprak Elementleri de dünyanın öne çıkan konularının başında gelmeye başladı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde, Türkiye'nin NTE adımlarını, CHP'nin karşı duruşunu ve dünyada yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.
İşte Mahmut Övür'ün 'Türkiye NTE'nin farkında, peki CHP' başlıklı yazısı:
Çok partili hayata geçtikten sonra Türkiye'de iktidar ile muhalefetin ortaklaştığı meseleler neredeyse yok denecek kadar azdır, nadirdir. Tıpkı Nadir Toprak Elementleri konusunda olduğu gibi... Bunun en önemli nedeni herhalde muhalefeti 75 yıldır ağırlıkla CHP'nin temsil etmesi. Geriye dönüp bakın; otoyollara, köprülere, barajlara, kendi altınını çıkarmaya, havaalanlarına, yerli otomobile, savunma sanayii hamlelerine hep karşı çıkan bir CHP aklı vardı. Bırakın köprüleri, "Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz, kurbağalara göl yapılıyor" diyen bir CHP aklı.
Benzer karşı çıkışları, "Libya'da ne işimiz var" diyerek dış politikada da gördük.
Şimdi o CHP'nin savrulan yeni versiyonu, bu kez tersten bir hamleyle "nadir elementler" meselesine el attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük oranda Başkan Erdoğan'ın ABD gezisindeki etkinliğini gölgelemek için bodoslama girdiği "nadir elementler" meselesiyle ilgili şöyle diyordu:
"Nadir elementleri Trump'a çuval çuval, kamyon kamyon verecek."