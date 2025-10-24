Türkiye NTE’nin farkında peki ya CHP? Berat Albayrak’ın öncülüğünde ’Yeşil Kitap’ hazırlanmıştı

BU NASIL BİR İKİYÜZLÜLÜK Özel'in bu alana bodoslama girdiği o kadar açıktı ki, kendi partisinin nadir elementlerle ilgili yatırıma karşı çıktığından bile haberi yoktu. Tokat gibi cevap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi: "Eskişehir Beylikova'da yerli ve milli teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar. Bugün çıkıp 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu nasıl bir ikiyüzlülük!"

İşin daha ilginç tarafı, Türkiye'nin son 10 yılda enerji ve maden alanında son 100 yılda atılmayan adımları atmış olması ve hazırlanması. 2017 yılında dönemin bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde, "Milli Enerji ve Maden Politikası" oluşturulmuş ve bu strateji ekseninde "Yeşil Kitap" hazırlanmıştı. Bakan Albayrak daha sonra yazdığı, "Burası Çok Önemli" kitabının "Cevherin Peşinde" bölümünde aynen şöyle diyordu: "Maden Tetkik Arama (MTA) kurumumuzu harekete geçirerek ülkemizin yeraltı kaynaklarının adeta MR'ını çektik. Jeo-fizik haritası için bizim zamanımıza kadar hiçbir çalışma yapılmamıştı."