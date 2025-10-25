81 ilde inşa edilecek konutlar dar gelirliye yuva, fahiş fiyata neşter olacak: Yüzyılın projesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuştu:

Türkiye Yüzyılı'nda 'Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Öncelik henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

Aynı şekilde 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz.

500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

23 yıldır kimseyi ayırmadan, ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden biri olan konut projemizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

DEPREM YÜKÜNÜN ALTINDAN ALNIMIZIN AKIYLA KALKIYORUZ

Doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan ağır bir deprem faturasına rağmen dünyada hemen hiçbir ülkenin taşıyamayacağı ağır bir yükün altından biz alnımızın akıyla kalkıyoruz. Bir ay sonra 350 bininci yuvamızı afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu gönül huzuruyla teslim edeceğiz.

ANA MUHALEFET EV VAADİYLE DOLANDIRDI

Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur. Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi soluğu çıkmazken Malatya'da 304 bininci konutumuzu teslim ettik.

YARI FİYATINA KİRALIK

Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. İstanbul'da 15 bin adet konut belirledik. Kiralık Sosyal Konut Projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları milletimizle paylaşacağız. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. İnşallah, böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.