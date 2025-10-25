AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan İlber Ortaylı’ya ziyaret

Paylaşımında, sağlık problemleri yaşayan İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yayman, "İlber Hocamız bir süre endişelendirse de çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında tarih ve kültür üzerine gerçekleştirilen sohbetin her zamanki gibi ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Yayman, Ortaylı'nın misafirperverliği ve derin bilgi birikimi için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılarla her daim ilham kaynağı olmasını diledi.