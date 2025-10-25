Bakan Bolat, Romanya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında konuştu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliğince başkent Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen gala programına katıldı. Bakan Bolat yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası diplomaside ve barışın tesisinde çok önemli roller oynadığının altını çizdi.

Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliğince başkent Bükreş'teki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen gala programına katıldı. Programda konuşan Bolat, bu yıl Romanya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 147'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, Türkiye'nin yüzyıllarca komşu olarak yaşadığı Romanya ile ortak tarihi bağları paylaştığını, karşılıklı ilişkilerde sıkıntıların yaşanmadığı ve uluslararası platformlarda çoğu zaman birbirlerini destekleyen iki ülke olduklarını ifade etti.

Romanya ve Türkiye'nin büyük gelişmeler gösteren ülkeler olduğunu aktaran Bolat, "Birçok uluslararası kriz ve ihtilaflarda arabuluculuk rolüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olarak uluslararası diplomaside ve barışın tesisinde çok önemli roller oynadık ve oynamaya devam ediyoruz." dedi.