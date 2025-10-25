CHP’li Çankaya Belediyesi’nden skandal görev tanımı: Kamu kaynaklarıyla LGBT propagandası ve aile yapısına saldırı

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin resmi internet sitesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev tanımının, Türk toplumunun temel değerleriyle ve aile yapısıyla tamamen ters düşen ifadelerle doldurulmuş olduğu ortaya çıktı. Müdürlüğün faaliyet alanı olarak belirtilen maddeler, belediyenin asli görevlerinden saparak, LGBT ideolojisinin yaygınlaştırılmasını ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında radikal bir sosyal mühendislik projesinin yürütüldüğü görülüyor.

Görev tanımında yer alan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi" ifadesi, belediyenin tüm hizmet anlayışını bu tartışmalı ideolojiye endekslediğini gösteriyor. Daha da vahimi, "Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek" maddesiyle, normalleştirilmesi toplumca kabul görmeyen cinsel kimliklere yönelik özel bir pozitif ayrımcılık politikası izlendiği ortaya konuluyor.