İl Başkanı Abdullah Özdemir 'AK Parti önde' diyerek duyurdu: İşte son anket sonuçları
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2019’dan bu yana İstanbul’da yeni metro hattı için ihale yapılmadığını belirtti. Abdullah Özdemir son anket sonuçlarını 'AK Parti önde' diyerek duyururken, CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara da tepki gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı açıklamada İstanbul'daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti. AK Parti döneminde 2000'li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu söyledi.
Özdemir, AK Parti döneminde metroların finansmanının sağlandığını, toplamda 220 milyon Euro üzerinde kaynağın Büyükşehir'in elinde olduğunu belirterek, projelerin geciktirilmesi ve iptal edilmesinin İstanbul halkını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.
Özdemir ayrıca son yapılan seçim anket bilgilerini paylaşarak "AK Parti şu anda İstanbul'da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP'nin önüne geçmiştir." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarına şöyle devam etti:
"Trafik ve ulaşım problemleri İstanbul'da birinci sırada çıkmıştır. İkinci sırada yüzde 16 ile kentsel dönüşüm ve deprem yer almaktadır. Diğer konular ise çok geride kalmaktadır. Eski bir şehirden, yani 8 bin yıllık tarihi olan bir şehirden bahsediyoruz. Bazı sokaklarda, bırakın afetleri veya depremleri, normal koşullarda bile bir ambulansın veya itfaiyenin girmesi zordur. Maalesef çarpık yapılaşma zaman içinde daha da yoğunlaşmış ve çözülmesi güçleşmiştir.
İstanbul, 2000'li yıllardan önce bir Cumhurbaşkanımız döneminde önemli bir atılım yapmıştır. Ancak bu süreç, 2–3, hatta 3,5 yıl içinde kesintiye uğramıştır. Bir şehre dokunabilmek ve onu belirli bir noktaya getirebilmek için düşünme, projelendirme, kamulaştırma ve uygulama safhaları en az 3–4 yıl sürer. Bu süreç kesintiye uğramıştır.
2000'li yıllardan sonra İstanbul'da yapılan çalışmalar sayesinde trafik sıkışıklığı önemli bir konu olmuştur. Elimizde bu durumu gösteren bir grafik de bulunmaktadır. İstanbul, trafik sıkışıklığı açısından en kötü durumda olan şehir görünmektedir. Bu grafikte, trafikte bir yılda geçirdiğiniz zaman açıkça gösterilmektedir.
AK Parti öncesinde İstanbul yine zirvede yer almaktaydı. 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında yürütülen yoğun metro çalışmaları sayesinde trafik sıkışıklığı 6. sıraya kadar gerilemiştir. Örneğin, 1970–1980'li yıllardaki Nişantaşı trafiği de oldukça zorluydu.
Ancak İstanbul tekrar zirveye çıktı. Eğer sistem doğru işletilseydi, metro çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanıp yeni metro projeleri de planlandığı gibi yürütülseydi, ulaşım ana planındaki metrolar ve metrobüsler merkeze alınarak, onları besleyen otobüsler ve minibüslerle birlikte etkili bir ulaşım ağı oluşturulmuş olacaktı. Böylece İstanbul, 6. sıradan 10. sıralara kadar gerilemiş olacaktı.
2010'lu yıllarda başlatılan ve son noktasına gelmiş metro projeleri tamamlandı. Örneğin Bağcılar, Mahmutbey, Mecidiyeköy metrosu yüzde 99 oranında tamamlanmış, Dudullu-Bostancı metrosu yüzde 60, Eyüp-Alibeyköy metrosu ise yüzde 78 seviyesindeydi. Ancak bu metrolar da ciddi gecikmelerle tamamlandı.
Yeni başlayan projelerden biri, 2017'de ihalesi yapılan Kirazlı-Halkalı metrosudur. Bu metro doğrudan 2 milyon nüfusu ilgilendiriyor. Bölgeyi bilenler bilir; Basın Express üzerindeki Güneşli Köprüsü şu anda yoğun bir sorun oluşturuyor. Ancak metro çalışması maalesef sadece %7 seviyesinde ve şu anda durma noktasında.
Son 2–3 yıldır herhangi bir çalışma yok. Yeni ihaleler yapılmış, ancak iptaller söz konusu olmuş. Büyükşehir Belediyesi bu projeyi hayata geçirmekte irade ortaya koyamamış ve başarısız olmuştur. Örneğin Mahmutbey-Esenler metrosu 2017'de ihale edilmiş, 2020–2021'de tamamlanması gerekirdi. Bu metro İstanbul'un batısına giden tek metro hattıdır ve %20 seviyesindedir. İstanbul'un batısına giden metro hattı tamamlanmış olsaydı, İstanbul'un batısı büyük ölçüde rahatlayacaktı. Ancak mevcut yönetimin İstanbul'a dair bir vizyonu yok.