İşte sevginin gücü

Ankara'da devlet koruması altında büyüyen Bekircan Bayındır, küçük yaşta başlayan teknoloji merakını başarı hikayesine dönüştürdü. Çocukluktan itibaren yazılım ve tasarım dünyasında çeşitli platformlarında oyun geliştiren Bekircan, daha sonra mühendisliğe yönelip sualtı araçları üzerinde çalışmaya başladı. Kurtuluş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Bekircan, 10 yıldır kaldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi bünyesindeki atölyede su altı dron projesi geliştirdi. Bayındır, aynı yerde kalan takım arkadaşlarının desteği ile geliştirdiği projesiyle, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 'takım lideri ödülü'nü kazandı.

Bekircan, önceki yıllarda katıldığı TEKNOFEST'lerde de geliştirdiği su altı araçları kategorisinde finale kaldığını söyledi. Çocukluktan itibaren oyun kodlama dillerinde kendi oyunlarını kodladığını belirten Bekircan "TEKNOFEST'i İstanbul'da televizyonda görmüştüm. SOLOTÜRK'ler, Hürkuşlar, ardından Türk Yıldızları uçuyordu. Bundan çok etkilendim. 'Ben de neden onlardan biri olmayayım?' dedim. Çalışmalara başlamak istedim; ama takım kurmak zor oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize bu konuda destek oldu ve kendi takımımızı kurma şansı bulduk. Takımı kurduktan sonra yarışmalara hazırlandık, alanlarımızı belirledik; mekanik, elektronik, yazılım gibi. Ben mekanik kısımla ilgilendim. Gövde tasarımlarını geliştirerek, kendimi hep bir üst seviyeye taşımaya çalıştım. 4 yıllık bir emeğin sonucunda ödüller kazandım, kaybettiklerimiz oldu, denemelerimiz oldu. Tabii bunlar bize tecrübe olarak döndü ve TEKNOFEST ekibimiz olarak 5 kişiyle projelere devam ettik" görüşünü dile getirdi. DHA

BENİM ÖRNEĞİM SELÇUK BAYRAKTAR

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını söyleyen başarılı genç "Bayraktar TB2, TB3 ve Anka-3 gibi uçakları çok beğeniyordum. Su altı aracımızı dron olarak tanımlayabiliriz. Yarışmaya ilk katıldığımızda 'insansız sualtı araçları' kategorisinde finalist olduk. Sonraki sene 'SUİJİN' takımıyla hem insansız hava aracı hem su altı projesiyle katıldık. Su altı projemiz finalist oldu ve en iyi takım ödülünü aldık. Benim örneğim Selçuk Bayraktar oldu" diye konuştu.