Kardeşliğinizi hiç unutmadık

İstanbul Sultangazi'de "Siirtlilerle Buluşma" programına katılan Emine Erdoğan, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden yargılanmıştı ama sizler onu Siirt'ten Meclis'e taşıdınız. Gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz. Bizler, iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirinin yanında durmaktan hiç vazgeçmeyen büyük bir aileyiz" dedi.

HEP GURUR DUYDUM

Emine Erdoğan, "Dayanışmanın dertleri küçültüp sevinçleri büyüttüğünü Siirt'in munis insanlarında gördüm. Bir Siirt kızı olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yürüttüğüm tüm projelerin temelini çocukluğumda öğrendiğim bu değerler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Siirt, doğunun en fazla din ve bilim insanı yetiştiren şehirlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 'Işık Hadisesi', Siirt'ten insanlığa şu mesajı veriyor: 'İlimle edep, maddeyle mana buluştuğunda, insan, insanlık mertebelerinin doruklarına çıkar.' Halbuki bugün bilim ve teknolojinin edepten ve manadan yoksun olduğunda savaşlara nasıl hizmet ettiğini görüyoruz değil mi? İşte bu yüzden bizim, ışığın, bilimin ve irfanın yükseldiği bu toprakların öğretisini dünyaya daha çok tanıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

BİR DÜNYA MARKASI

"Şal şepiki modern tasarımlarla buluşturabilir, yeni kullanım alanları bulabilir ve Siirt'ten bir dünya markası doğmasını sağlayabilirsiniz. İnanıyorum ki Türkiye Dokuma Atlası ile başlattığımız girişimi ileri taşıyacak olan sizlersiniz" diyen Erdoğan, Siirt kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.