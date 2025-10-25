Kardeşliğinizi hiç unutmadık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı himayesinde Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı'nda düzenlenen "Siirtlilerle Buluşma" programına katıldı
İstanbul Sultangazi'de "Siirtlilerle Buluşma" programına katılan Emine Erdoğan, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden yargılanmıştı ama sizler onu Siirt'ten Meclis'e taşıdınız. Gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz. Bizler, iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirinin yanında durmaktan hiç vazgeçmeyen büyük bir aileyiz" dedi.
HEP GURUR DUYDUM
Emine Erdoğan, "Dayanışmanın dertleri küçültüp sevinçleri büyüttüğünü Siirt'in munis insanlarında gördüm. Bir Siirt kızı olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yürüttüğüm tüm projelerin temelini çocukluğumda öğrendiğim bu değerler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, "Siirt, doğunun en fazla din ve bilim insanı yetiştiren şehirlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 'Işık Hadisesi', Siirt'ten insanlığa şu mesajı veriyor: 'İlimle edep, maddeyle mana buluştuğunda, insan, insanlık mertebelerinin doruklarına çıkar.' Halbuki bugün bilim ve teknolojinin edepten ve manadan yoksun olduğunda savaşlara nasıl hizmet ettiğini görüyoruz değil mi? İşte bu yüzden bizim, ışığın, bilimin ve irfanın yükseldiği bu toprakların öğretisini dünyaya daha çok tanıtmamız gerekiyor" diye konuştu.
BİR DÜNYA MARKASI
"Şal şepiki modern tasarımlarla buluşturabilir, yeni kullanım alanları bulabilir ve Siirt'ten bir dünya markası doğmasını sağlayabilirsiniz. İnanıyorum ki Türkiye Dokuma Atlası ile başlattığımız girişimi ileri taşıyacak olan sizlersiniz" diyen Erdoğan, Siirt kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.
BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN BÜYÜK VE KADİM AİLE
Emine
EmineErdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Aynı gökyüzü altında birleşen, farklılıklarıyla zenginleşen, barış içinde yaşayan büyük ve kadim bir aile demek. Bugün bu ailenin fertleri olan hemşehrilerimizle buluşmaktan mutluluk duydum. Ata toprağıma dair kalbimde ve hafızamda taşıdığım en güzel hatıralar, Siirtli çalışkan kadınlarımızın el emeği ürünleri ile yeniden canlandı. Memleket mirasımızı koruyan her bir Siirtli kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, binlerce yıllık medeniyet birikimini ilelebet omuz omuza yaşatmayı diliyorum."