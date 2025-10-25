KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye ile ilişkilerimiz özel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başladı. KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman, görevi 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devraldı. Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin "son derece özel" olduğunu, başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini söyledi. Erhürman ayrıca "Bütün dünya bilsin ki Kıbrıs Türk halkı Ada'daki iki eşit kurucu ortaktan biridir" ifadelerini kullandı.