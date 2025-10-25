RTÜK’ün yeni başkanı Mehmet Danış oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in yerine Mehmet Daniş başkan seçildi. Görevi devralan Daniş, ilk açıklamasında RTÜK'ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getireceklerini vurguladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. RTÜK Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.