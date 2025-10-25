Sel suları çekildi yıkım kaldı

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak sonucu Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 işyeri, 4 kamu binası ve 5 küçük araçta hasar meydana geldi. Sular çekildiğinde ise geride kalın bir çamur tabakası kaldı. Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkânlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgedeki çalışmaları sürdürdü. Su basan evini kendi imkânlarıyla temizleyen bir vatandaş, "15 dakikada bu hale geldi. Her yer çamur. 46 yıldır Foça'dayım böyle bir felaket görmedim" dedi.

SELE KAPILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar geldiğini, sel bölgesinde 707 personel ve 279 aracın görev yaptığını açıklayan AFAD ise kayıp bir vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Arama çalışmalarına Manisa ve Muğla AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama ekipleri de katılıyor.

Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun (70) ise mantar toplamaya gittiği ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Kaptanoğlu'nun eve dönerken, aracının Bucak mevkiindeki taş köprüde mahsur kaldığı belirlendi. Bunun üzerine kızını arayıp durumu anlattığı sırada telefonun kapandığı, bu sırada otomobilinin suya kapılıp dereye düştüğü öğrenildi. Otomobil ise 300 metre ilerideki diğer köprünün altında ezilmiş halde bulundu.

SERALAR YERLE BİR OLDU

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle dönerken çok sayıda sera ve mahsul zarar gördü. Yağış nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.