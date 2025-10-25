Terörsüz Türkiye yolunda kritik gelişme: “PKK, Türkiye’den çekiliyor!”

Örgütün elebaşı Öcalan'ın 27 Şubat 2025'teki "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından" bu yana, süreçte kritik dönüm noktaları geçilirken yerler toplumun sinir uçlarına basan beyan ve gösteriler de yaşandı.

İmralı'nın 8 ay önceki, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" mesajından sonra, PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12. Kongresi'ni gerçekleştirdi. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada,

"PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadele yönteminin ve PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırılması" vurgusu dikkati çekti.

Örgüt, 11 Temmuz 2025'te ise Öcalan'ın çağrısı üzerine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kenti kırsalında "silah bırakma seremonisi" düzenledi.

Süreç kapsamında, PKK'nın silahsızlandırılması ve ardından atılacak yasal adımları önermek üzere TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin (İP hariç) üye verdiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos 2025 tarihi itibariyle çalışmalarına başladı.