1200 noktada 16 bin köy evi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya'nın kırsal kesimlerinde, yaralar sarılmaya devam ediyor. Kalıcı konut seferberliği devam ederken, yaklaşık 16 bin betonarme ve çelik konstrüksiyon kırsal konut projesi bölge halkının umudu oldu. Kırsal mahallelerde toplam yaklaşık 530 kilometre uzunluğunda su, kanalizasyon ve yol gibi kritik altyapı imalatları gerçekleştiriliyor. Malatya Valiliği ve MASKİ'nin katkılarıyla yürütülen geniş kapsamlı çalışma, il genelindeki 1200 farklı lokasyonda eşzamanlı olarak devam ediyor. Vali Seddar Yavuz, köy tipi konutların teslimatlarının hızla sürdüğünü belirtti.