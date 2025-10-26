Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğine AK Parti’li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında açılan 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında 16 Eylül'de tutuklandı. Mutlu, İçişleri Bakanlık tarafından 17 Eylül'de görevinden uzaklaştırıldı. Mutlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği oluruyla 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçimde meclisi yöneten CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın'ın oylarını usulsüz yöntemlerle 3 turda da iptal etti, son turda gerçekleşen kurada da kendisini Bayrampaşa Başkanvekili ilan etti.

İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen 21 Eylül'deki Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçiminin ardından dün yapılan başkanvekili seçimleri için Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın olurken CHP adayı Recep Öztürk oldu. İlk 3 oyda her iki aday da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle dördüncü turda en çok oyu alan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Seçimle birlikte Bayrampaşa Belediyesi CHP'den AK Parti 'ye geçti.

Mecliste başkanvekili seçimini ise mahkeme tarafından hak gaspı yaptığı kayıtlara geçerek tescillenen CHP'li İbrahim Kahraman yönetti. Mecliste gerçekleştirilen ilk turda AK Parti Adayı İbrahim Akın 19 oy alırken, CHP adayı Recep Öztürk 18 oy aldı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi için 26 Eylül tarihi saat 18.00'da toplanma çağrısında bulundu. Valiliğin talimatı sonrasında toplanan mecliste Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İbrahim Akın olurken, CHP 'nin adayı ise Recep Öztürk oldu.

Cumhur İttifakı meclis seçiminde yaşanan usulsüzlükler ve hak gaspı nedeniyle "geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma" işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açtı. Oylamaya yönelik yapılan itirazı kabul eden İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman'ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.

1 OY GEÇERSİZ SAYILDI TANSİYON YÜKSELDİ

İkinci Turda AK Parti Adayı Akın'ın oyu 'k' harfi yerine 'l' ve 'e' yazıldığı gerekçesiyle meclisi yöneten CHP'li İbrahim Kahraman tarafından iptal edildi. CHP Adayı Öztürk'e verilen ve geçersiz sayılmasına karar verilen 2 oy ise Kahraman tarafından geçerli sayıldı. İkinci turda her iki aday da 18 oy aldı.

AK Parti adayının 1 oyunun geçersiz sayılması, CHP adayının ise 2 oyunun geçerli sayılması sonrasında yaşanan usulsüzlüğe ve Kahraman'ın meclis başkanvekili yetkisini kötüye kullandığı yönünde tepkilerle mecliste tansiyon yükseldi. İkinci tur sonunda meclise verilen aranın ardından Cumhur İttifakı iptal edilen İbrahim Akın'ın oyuna ilişkin itiraz dilekçesini meclis kayıtlarına geçirdikten sonra 3'üncü tura geçildi.

DÖRDÜNCÜ TURDA EN ÇOK OYU ALAN AKIN, BAŞKANVEKİLİ OLDU

Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oy alırken, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı. Her iki adayın da meclis üye tam sayısı salt çoğunluğunu sağlayamaması sonrası 4'üncü turda yapılan oylamada ise en çok oyu alan İbrahim Akın 19 oy alarak Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Akın ile birlikte Bayrampaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.

'18 AYDIR HİZMETTEN MAHRUM KALAN BAYRAMPAŞA'YA AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ TEKRAR GETİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Başkanvekili seçilen İbrahim Akın yaptığı konuşmada, "Bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan kıymetli milletvekillerime, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibariyle 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. Bugünü, bu mutluluğu bize nasip eden yüce Mevla'ya şükürler olsun. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok yola devam diyorum" dedi.