CHP’li belediye merayı mezarlık yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yangında zarar gören Karşıyaka'nın Sancaklı Mahallesi'ndeki 1000 dönümlük meranın 600 dönümünü mezarlık yapma kararı aldı. Hayvancılıkla geçinen köylüler karara tepki gösterdi. Muhtar İlhan Kaya, köyde 3 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, hayvanların bu merada otladığını belirterek "Bu karar hayvancılığı bitirir" dedi. Köylüler, "Ekmek yediğimiz yere göz diktiler", "Taş mı yiyeceğiz?" diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar "Dozerlerin önüne yatarız" diyerek direniş mesajı verdi. Köylüler, yangından sonra tek otlatma alanlarının meralar olduğunu vurguladı.