Ekrem İmamoğlu ifade için adliyeye getirilecek

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan'ın "Casusluk" suçundan ifadeleri alınmak üzere cezaevine müzekkere yazılmıştı.

İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan bugün Silivri cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirilerek savcılığa ifade verecek.